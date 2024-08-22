22/08/2024 10:02

【外圍經濟】蘋果app store負責人將離職，部門一分為二

《經濟通通訊社22日專訊》知情人士透露，自2010年以來負責蘋果app store業務的副總裁Matt Fischer將於10月離職。

Fischer周三（21日）在一封電郵中告訴團隊，在蘋果工作了21年後，決定離開公司，現在是時候將接力棒交給團隊中兩位傑出的領袖。

App store部門將被拆分成兩個團隊，一個負責管理蘋果自己的商店，另一個負責其他的應用分發。長期擔任高級主管的Carson Oliver將負責領導app store部門，而管理搜索和發現等功能的主管Ann Thai將領導新團隊，負責其他商店的發行工作。(rc)