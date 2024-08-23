23/08/2024 17:26

《外圍焦點》鮑威爾發表講話，美國公布新屋銷售

《經濟通通訊社23日專訊》在聯儲局主席鮑威爾於傑克遜霍爾全球央行年會發表講話前夕，市場對美國經濟衰退的擔憂再度抬頭，超大盤科技股遭到拋售，拖累美股昨日（22日）全面下跌。納指下跌299.63點或1.7%，報17619.35點。道指下跌177點或0.4%，報40712.78點。標普500下跌50.21點或0.9%，報5570.64點。港股方面，恆生指數收市報17612，跌28點或0.2%，成交788億元。

各國重要經濟活動方面，本港時間今晚10:00pm，美聯儲主席鮑威爾在2024年杰克森霍爾經濟政策研討會之前就經濟前景發表講話。24日凌晨3:00am，英倫銀行總裁貝利在杰克森霍爾會議上發表講話。

數據方面，今晚10:00pm，美國公布7月新屋銷售，料由61.7萬升至62.3萬，月率料由下滑0.6%改善至升1%。(wa)