23/08/2024 07:50

《國金頭條》央行年會前衰退憂慮升，科技股失動力納指跌300點

《經濟通通訊社23日專訊》在聯儲局主席鮑威爾於傑克遜霍爾全球央行年會發表講話前夕，市場對美國經濟衰退的擔憂再度抬頭，超大盤科技股遭到拋售，拖累美股周四（22日）全面下跌。

納指下跌299.63點，或1.7%，報17619.35點。道指下跌177點，或0.4%，報40712.78點。標普500下跌50.21點，或0.9%，報5570.64點。英偉達領跌大型科技股，英特爾下跌6.1%。

華爾街人士指出，循序漸進降息可能是適宜之舉，鮑威爾可能會暗示緩步走下台階，還不會是乘快速電梯直降至地下室。但前白宮國家經濟委員會副主任Bharat Ramamurti警告，考慮到就業市場的疲弱超出預期，聯儲局應該強烈考慮9月降息50個基點。



*美元由年內低位反彈*



美元由年內低位反彈，美匯指數上漲0.38%，至101.5。美元兌日圓上漲0.8%，至146.36，歐元兌美元下跌0.4%，至1.111。歐元區經濟獲得了巴黎奧運會的強勁提振，推動私營部門增長達到3個月來最高水平。

金價走低，現貨金在周二（20日）觸及每盎司2531.6美元的歷史高位後，跌1.2%，至2482.49美元。紐約期金跌1.2%，收2516.7美元。

油價從1月以來最低點反彈。紐約期油上漲1.08美元，結算價報每桶73.01美元。布蘭特期油漲1.17美元，結算價報每桶77.22美元。(jf)