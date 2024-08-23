23/08/2024 08:10

《缸邊隨筆－石鏡泉》爛被和Jackson Hole

《缸邊隨筆》Jackson Hole的全球央行年會於今月22至24號召開，市場極度關注，為的是想聽美聯儲局主席鮑威爾對美國息口的取向，是立減還是不立減。



市場對美聯儲局今年的減息幅度和速度有過不少反覆。年初時，市場曾預期美聯儲局年內會減息5次，共減兩厘半。但美聯儲局對減息之舉遲遲未行，美聯儲局給出的理由是通脹未回至2%下。不過在6月的美聯儲局議息會後的記招中又謂，就算美通脹率不回至2%下，也可減息。鮑威爾一向強調美聯儲局在加減息口上，是看經濟數據來做決策。但6月的記招上又出爾反爾，究為何事？



一言括之，搬龍門，因為要美通脹持久地回至2%下，是很難的。然則通脹之外，還有甚麼原因可以讓美聯儲局減息？有：美經濟衰退。



美經濟衰退有不少指標，其中一個是就業。前美聯儲局主席耶倫是美國就業經濟的專家，她在任時曾謂只要美非農職位增長每月在10萬以上，美經濟便穩。鮑威爾亦一直表示美非農職位增長良好，故美經濟無衰退威脅，不用減息，是真的嗎？



在2024年8月21日，美國東岸時間10:00am，美勞工部是要公布經調整後的2023年的較真實的美非農職位增長。結果是要下調81.8萬個職位，這是美國歷來第二次最大的下調整。這是把一直謂美就業情況良好的鮑威爾直接打臉。



是鮑威爾無能，看不到2023年至今的非農職位增長被「誇大」，還是自己也參與到這「誇大」的協作中？



加州在周前已公布，其2023年的職位增長其實是零增長，而不是之前所謂的好增長。



筆者於2022年12月6日，已有文：《美就業數據造假？》，鮑威爾本人亦於2024年6月14日承認美就業被誇大。



*美國就業數據造假*



筆者於2022年12月已從數據上看出造假，一直不斷為文指出是假，是講到成爛被，但鮑威爾及N個博士的幕僚就看不到？筆者只能謂他們不是眼盲，而是心盲。這個美聯儲局的可信度，各位投資者自判。



在日前這個公布非農職位的修訂上，有兩件插曲，可反映出美聯儲局的不公布，以及白宮官員的無知。



修訂數據本應於美東早上10時公布，但遲遲未公布，環球大中小投資者都企望，直到10時30分才公布。延遲公布可以有萬種原因，不足為怪，但怪就怪在有三數間大行都在10時之後，10時30分之前收到電話信息，知悉會下修訂81.8萬個職位，這明顯是嚴重的「違規」操作。不過筆者也不以為奇，因早在80年代，筆者炒美債時，就吃過不少這類有人早知、大眾遲知的苦頭。想要這些重要的數據公布沒被早洩，是不可能的，但能如何？一就是不玩，一就是要更好地玩，無人揸槍指住你，知險便避險可也。



在公布非農職位增長被下調後，美商業部長雷蒙多接受訪問，她第一句回應是，這是特朗普造假陷害。但當主持人告知是拜登的勞工部公布的數據時，她便謂：她對這方面不認識。媽呀，商業部長對美就業情況不認識？無言。真箇各自獨立為政？係，就不要一口咬定是特朗普陷害啦！



美國經濟衰退與否，另個指標是看美國的領先經濟指標，這是過去30年以來被認為最準確的指標，已連續第29個月下跌，較新冠疫時更差。但有關的主理分析仍謂無大問題，因為6個月的平均值見回升，是甚麼支持這個回升？是美股。



假如美股未來數月大跌，這個領先經濟指標將如何？要支持美股不跌，美聯儲局只好將美利息托在現水平，不升也不跌，以免資金流出美國，使美股跌。



若是，鮑威爾在Jackson Hole的講話也應是唔嗲唔吊。《資深投資者 石鏡泉》



（投資涉風險，每投資者承受風險程度不一，務必要獨立思考。筆者會因應市況而買賣。）



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