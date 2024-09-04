23/08/2024 13:29

【美國大選】賀錦麗正式獲推選為民主黨總統候選人，展開最後衝刺

《經濟通通訊社23日專訊》美國民主黨全國代表大會周四（22日）結束，副總統賀錦麗正式接受黨代表提名，成為總統候選人，開啟最後3個月總統選舉衝刺。

賀錦麗發表壓軸演講時說：「代表每一位能在全球最偉大國家寫下故事的人，接受提名，成為美利堅合眾國總統。」她還說：「我承諾成為所有美國人的總統。你永遠可以相信我會把國家置於政黨和個人之上，堅持神聖的美國基本原則，從法治到自由公正的選舉，再到和平的權力移交。」

分析指，賀錦麗迅速崛起重新激發了民主黨的能量和熱情，但她仍面對一場生存考驗，因為許多選民還沒有對她產生鮮明印象，而她只有不到3個月的時間來打造，並維持一個勝利形象。(jf)