23/08/2024 08:53

【歐盟加稅】歐盟外長警告：歐中貿易戰或無法避免

法國廣播電台報道，即將卸任的歐盟外交與安全政策高級代表博雷利(Josep Borrell)在一場活動中表示，歐盟與中國政治制度不同，但不應該導致系統性和永久性的競爭，貿易戰亦不符合歐盟利益。

博雷利指出，由於美國提高從中國進口產品的關稅，包括電動汽車在內的中國製造廉價產品正轉向歐洲市場，對歐洲工業帶來競爭問題。歐盟沒有興趣捲入貿易戰，但這可能是不可避免。

他強調，歐盟對「遏制中國崛起」毫無興趣。歐盟不能否定中國崛起，中國崛起是源於所有技術皆處於最前端。

此外，博雷利對恢復中歐全面投資協定的前景表示懷疑，該協定自2021年歐洲議會議員等因受中方反制裁以來，一直處於凍結狀態。

對於中方對歐盟進口乳製品發起反補貼調查，歐盟執委會發言人稱，會堅決捍衛歐盟乳製品行業利益。中國商務部指，此案與歐盟執委會在沒有成員國和產業界申請情況下，貿然發起對中國電動車反補貼調查有本質區別。《香港經濟日報》