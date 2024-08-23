23/08/2024 11:52

余偉文：推出9項支持措施以來1.4萬中小企受惠，涉310億元

《經濟通通訊社23日專訊》商界代表早前反映，有中小企因為貸款抵押物業價值下跌，遭遇銀行要求提早還款(call loan)。金管局總裁余偉文表示，今日與滙豐、渣打、中銀香港3間銀行代表討論中小企融資及按揭貸款問題，金管局明白部分行業中小企面對困難，於3月推出9項措施，包括銀行對按時還款的按揭客戶不會要求提前還款，以及不會單純因為物業估值下跌而調整信貸額度，個別個案需調整信貸額度亦會給予6個月調整期。措施至今4個月以來，共有1.4萬間中小企受惠，涉及信貸額度310億元，包括還息不還款、新批貸款等。

余偉文今日見記者時指，在會議上3間銀行確認無改變對中小企融資的風險胃納及信貸審批準則，同時確切執行早前推出的9項措施。他又宣布，金管局聯同銀行公會成立聯合中小企融資專責小組，由個案及行業層面推動有關工作，三大主要工作包括針對中小企融資困難設立機制，金管局會檢視及轉介個案給銀行；若果有個案有共通問題，小組會將商議到合適做法予其他銀行採納；同時加強金管局、銀行界及工商界的溝通。(ac)