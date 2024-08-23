23/08/2024 11:59

金管局聯同3大行設中小企融資專責小組，冀按揭審批2周內有結果

《經濟通通訊社23日專訊》金管局宣布聯同銀行公會成立聯合中小企融資專責小組。金管局總裁余偉文表示，銀行需維持有效風險管理，如果中小企拖欠情況未得到改變，銀行不可避免都要處理，但重申會以包容的方式與中小企溝通。他重申，如果貸款抵押品不變，客戶經營狀況無大變化，銀行不會要求中小企加抵押品或者提前還款。他呼籲，若果有個別個案應第一時間轉介給金管局，亦是專責小組成立的目的。



*若文件齊全，銀行承諾兩周內有審批結果*



銀行公會主席兼滙豐香港區行政總裁林慧虹指，滙豐沒「一刀切」收緊按揭審批程序，一般客戶如果提交所有文件，會在2周取得審批結果。她又指，整體行業按揭貸款餘額按年增加1.4%，而滙豐已批按揭數目走勢與整體走勢是一致的。該行亦投資很多資源支持中小企，如支持中小企升級轉型及資金需要，至今有約2000客戶的貸款獲延期。

中銀香港(02388)副董事長兼總裁孫煜亦指，針對中小企的信貸政策並無改變，若維持還款不會因為抵押品價值下跌而催還貸款，同時表明若客戶提供相關文件，會在2周內回覆客戶的按揭申請。

渣打香港行政總裁禤惠儀指，該行就著還款有困難的客戶會有特別安排，包括還息不還本，今年批出的特別安排較去年同期增加1成。她強調，置業為重要決定，按揭為重要產品，目標2周為標準作審核目標。

對於三大銀行均承諾在文件齊全下可提供貸款審核結果，余偉文指出，金管局會透過專責小組與其餘11家零售銀行商討，希望其餘銀行也能跟隨相關做法，認為可提升審批透明度及令貸款申請人更安心。(ac)