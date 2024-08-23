23/08/2024 12:59

經絡: 銀行加快按揭審批流程做法妥當，惟不代表放寬審批條件

《經濟通通訊社23日專訊》金管局聯通三家發鈔銀行作出承諾，客戶交齊所需文件後，銀行將於兩周內回覆審批結果。

經絡按揭轉介首席副總裁曹德明表示，過往銀行審批按揭較為嚴謹，部份個案需時兩個月，涉及按保的高成數按揭更可能長達兩個半至三個月。是次銀行作出新安排做法妥當，可縮短按揭審批時間，讓買家盡快知悉按揭批核結果，及早做好準備。即使銀行批出的按揭條件未如理想甚至拒批按揭，亦可及時向另一間銀行遞交申請。

他又指，銀行加快按揭審批流程，但不代表會放寬按揭審批條件，有意置業的買家可以一次過向3至4間銀行提交按揭申請，貨比多家，從而選擇最優惠的按揭方案。(bi)