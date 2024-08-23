23/08/2024 15:09

中原按揭：銀行承諾按揭審批兩周有結果，有利提升買家入市信心

《經濟通通訊社23日專訊》金管局宣布聯同三家發鈔銀行成立中小企融資專責小組，協助中小企處理融資及按揭貸款問題，承諾只要客戶提供所需文件，將於兩周內回覆審批結果。

中原按揭董事總經理王美鳳回應指出，樓市自2月底政府為樓市撤辣後轉活，3至4月份樓市交投大幅彈升，期間銀行一下子未能消化個案曾出現按揭審批塞車，審批時間由一般為2-3星期延至1個月至1.5個月或以上不等，由於當時用家未必能了解不同銀行在按揭審批時間上之差異，對於銀行能否在成交前順利獲批出按揭出現擔憂。對於銀行現時表明可在兩星期即14天內向按揭申請人提供初步審批結果/狀況，她表示歡迎，反映銀行樂意為置業人士增加樓按程序的透明度，希望可成為日後銀行之間的審批目標/指標。

她表示，由於對於大部分買樓人士而言，買樓後是否成功獲批按揭屬順利成交流程的關鍵，而二手物業買家一般在簽署臨約14天內需簽訂正式買賣合約，此做法可讓買家早日確定上會成功率，若盡早提交按揭申請，甚至有機會在簽訂正式買賣合約前了解按揭審批成功狀況，減少買賣流程的不確定性，相信有效提升買家入市的信心。

王美鳳又提醒，銀行按揭審批包括對借款人的還款能力、信貸紀錄、物業估值及狀況等方面評估，當中借款人需盡快向銀行提供足夠及齊全工作入息證明，銀行才可開展按揭審批，故是否交齊文件影響按揭審批時間，建議準買家可在置業前先準備妥當需提交作按揭申請的工作入息證明文件。(bi)