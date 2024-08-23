23/08/2024 19:44

《再戰明天》美國公布耐用品訂單等數據，康師傅中石油公布業績

《經濟通通訊社23日專訊》美國公布耐用品訂單等數據，及康師傅中石油公布業績，料為下周一(26日)市場焦點。

下周一英國假期休市。各國重要經濟活動方面，下周一本港時間3:30pm，瑞典央行公布8月19日貨幣政策會議記錄。



*德國公布進口物價，日本公布同時及領先指標*



數據方面，下周一德國公布7月進口物價，月率料維持不變。1:00pm（本港時間．下同），日本公布6月同時指標；6月領先指標。4:00pm，德國公布8月IFO-企業信心指數。8:30pm，美國公布7月耐用品訂單，料由下滑6.7%改善至升3.9%。10:30pm，美國公布8月達拉斯聯邦製造業展望企業活動指數。

在本港，下周一公布業績的公司有:昆侖能源(00135)、光大環境(00257)、康師傅控股(00322)、中石油(00857)等。(wa)