23/08/2024 16:31

林健鋒：中小企是香港經濟命脈，資金上更流暢對中小企有幫助

《經濟通通訊社23日專訊》金管局與銀行業成立中小企融資專責小組，行政會議成員、經民聯副主席林健鋒表示，中小企對資金周轉問題，如熱鍋上的螞蟻，如果借貸可以得到銀行更快批核，對中小企開綠燈，令他們得以解決燃眉之急，對中小企是好重要，亦可以令他們起死回生，如果在資金上更流暢，不單只對中小企有幫助，對香港經濟亦是好事，因中小企是香港經濟命脈。

他表示，感謝政府對中小企融資方面的關注，亦都感謝金管局及三間主席銀行宣布有關措施，好高興自己早前表達的關注及意見，得到金管局及銀行業的回應，又指希望在措施公布後，能夠上傳下達，令前線從業員明白和跟進。

他又呼籲如果有中小企在借貸時受到銀行阻撓，可以向專責小組反映，盡快解決問題，相信小組會嚴正處理，但他希望一些人不要將不盡不實消息提交小組。(bn)