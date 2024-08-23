23/08/2024 11:23
《港元利率》貼現窗資金回籠，拆息個別發展一個月期六連跌
《經濟通通訊社23日專訊》港元拆息今日個別發展，一、兩周拆息反彈，但隔夜息連跌五天，今報3.34571厘，為近四個月新低，而與樓按相關的一個月拆息亦六連跌，報3.9853厘，續創4月24日以來最低。
反映銀行資金成本的三個月拆息進一步跌至4.27012厘，六個月拆息維持4.3厘，一年期則跌至4.34643厘。
港元匯價今早在7.7960-7.7987之間上落，最新報7.7967，較前收市價升0.01%。
據金管局資料顯示，香港銀行周四(22日)向金管局貼現窗借取2000萬元隔夜流動性，為本月首次操作。金管局網頁顯示，隨著貼現窗拆出的資金退還，香港銀行體系總結餘周五回落至448.29億元。(cl)
資料來源：香港銀行公會
反映銀行資金成本的三個月拆息進一步跌至4.27012厘，六個月拆息維持4.3厘，一年期則跌至4.34643厘。
港元匯價今早在7.7960-7.7987之間上落，最新報7.7967，較前收市價升0.01%。
據金管局資料顯示，香港銀行周四(22日)向金管局貼現窗借取2000萬元隔夜流動性，為本月首次操作。金管局網頁顯示，隨著貼現窗拆出的資金退還，香港銀行體系總結餘周五回落至448.29億元。(cl)
|期限
|HIBOR(%)
|升跌（基點/BP）
|隔夜
|3.34571
|-6.429
|一周
|3.7
|+2.369
|兩周
|3.9178
|+0.143
|一個月
|3.9853
|-1.184
|兩個月
|4.2128
|-0.214
|三個月
|4.27012
|-1.303
|六個月
|4.3
|-
|一年
|4.34643
|-1.452
資料來源：香港銀行公會