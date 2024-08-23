23/08/2024 11:23

香港銀行同業拆息(HIBOR) 期限 HIBOR(%) 升跌（基點/BP） 隔夜 3.34571 -6.429 一周 3.7 +2.369 兩周 3.9178 +0.143 一個月 3.9853 -1.184 兩個月 4.2128 -0.214 三個月 4.27012 -1.303 六個月 4.3 - 一年 4.34643 -1.452

《經濟通通訊社23日專訊》港元拆息今日個別發展，一、兩周拆息反彈，但隔夜息連跌五天，今報3.34571厘，為近四個月新低，而與樓按相關的一個月拆息亦六連跌，報3.9853厘，續創4月24日以來最低。反映銀行資金成本的三個月拆息進一步跌至4.27012厘，六個月拆息維持4.3厘，一年期則跌至4.34643厘。港元匯價今早在7.7960-7.7987之間上落，最新報7.7967，較前收市價升0.01%。據金管局資料顯示，香港銀行周四(22日)向金管局貼現窗借取2000萬元隔夜流動性，為本月首次操作。金管局網頁顯示，隨著貼現窗拆出的資金退還，香港銀行體系總結餘周五回落至448.29億元。(cl)資料來源：香港銀行公會