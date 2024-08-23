23/08/2024 10:00

《投資觀點》瑞士嘉盛銀行：日圓仍有升值空間，但步伐緩慢

《環富通基金頻道23日專訊》瑞士嘉盛銀行外匯策略師Dr. Claudio Wewel發布最新市場研究報告指，日圓在上周停止漲勢後略有走弱，引發市場關注其未來走勢。雖然近期美元兌日圓匯率的下跌大大縮小了外匯收益率差距，但並未完全縮窄，這代表日圓還有進一步的上行空間。



*料年底兌美元逼近140*



鑑於最近的數據顯示大多數投機性空頭頭寸目前已經清除，日圓的升值步伐將更緩慢。因此，預計美元兌日圓在短期內將保持在當前水平，而將在年底時趨向於140日圓兌一美元的水平。

有一系列的事件引發了日圓的反彈，包括：美國6月CPI弱於預期，外匯干預增強了初始走勢，日本央行7月會議的鷹派態度，以及美國製造業和勞動力市場數據不理想。

也許最重要的是，日圓的大幅反彈引發了可能是20年來最大規模的日圓套利交易平倉。雖然此次平倉大幅縮小了美元兌日圓之間的利差，但並未完全閉合，這表明日圓仍有進一步上行空間。(wa)





