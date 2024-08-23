23/08/2024 10:07

【議息前瞻】巴克萊：聯儲局啟動減息訊號明確，料今年減息3次

《環富通基金頻道23日專訊》巴克萊研究團隊發表關於FOMC會議的研究報告指，7月會議紀要顯示，FOMC對通脹持續向2%水平移動的信心有所提升。



*FOMC會議紀要未就減息幅度提供明確指示*



FOMC評估認為，美國勞動力市場狀況「強勁但是沒有過熱」。然而，他們指出，在勞動力供應持續強勁的情況下，勞動力需求逐漸降溫，並對就業市場情況惡化的風險表示憂慮。

絕大多數FOMC成員認為，如果數據繼續符合預期，FOMC可能在9月會議上宣布減息。和此前預期一致，FOMC會議紀要中並未就減息幅度或下次會議之外提供明確指示。

巴克萊維持此前的基準預測，認為聯儲局將在今年減息3次，分別於9月、11月和12月減息25個基點，並將在明年3月、6月和9月分別減息25個基點。(wa)