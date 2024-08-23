23/08/2024 10:00

《基金債券攻略－凌風》買債券基金迎減息

《基金債券攻略》8月初，環球股市經歷了一次劇烈震盪，導因是日本央行突然加息0.15厘，觸發大量日圓套息交易的平倉盤。



在此稍稍解釋一下何謂「套息交易」。由於過去十多年，日圓的利息低至似有若無，一些專業投資者就索性借日圓（幾乎沒有成本），用來買入其他投資產品。保守的就用來買美元賺息差（美國持續加息，令美日息差拉闊），兼且日圓持續疲弱，賺完利息，沽出美元買回日圓還賺了匯水，這就變成賺息兼賺價。



如果買入風險資產，例如日股和美股，可能賺更多。當然，買股票的風險會較高。但過去幾年，美股一直強勢，而日股也由去年起轉強，令到這樣做的投資者大豐收！



但當日圓開始加息，這種如意算盤就未必可以再打得響，因為借日圓的成本開始增加。因此，當日圓敲響加息的警鐘後，投資者就紛紛拆倉，即是先沽出借入日圓所得資金買入的資產。明顯地，主要是日股和美股，因為8月5日星期一，日股單日狂瀉4451點，或12.4%，以點數計是歷來最大跌幅。



而美股道指當日也急跌1033點，個別早前急升的科技股，跌幅就更大，例如英偉達等等。不過，今次似乎只是一次技術性原因導致的小股災，因為幾日之後，拆倉潮已經完結，大量買盤重新入市，令到日股和美股不只收復了今次跌市的失地，美股更升至接近歷史高位。



不過，經歷了今次短暫的小股災之後，一些較為保守的投資者就開始擔心，這是一次警號，因為美國11月會選總統，加上早前公布的一些經濟數據顯示，美國經濟可能會硬著陸（尤其早前傳出，美國9月可能會減息半厘）。我有位朋友Clara就問我，面對這種不明朗因素，應該如何部署未來半年的投資策略？



「我同意，經過8月中起的反彈，美股又回升至高位，無論因為加息，又或者公司業績，只要投資者有負面的解讀，都足以令到股市出現震盪，因此，作為保守的投資者，確實可以考慮減持股票。」我回應說。



「沽了股票的錢可以怎樣做？」Clara續問。



「我知妳是保守型投資者，面對不明朗的環境，要不就是持有現金，要不就是買入債券基金（整體來說，債券基金的入場門檻較直接買入環球債券為低），因為減息始終會利好債券，尤其是高評級的環球債券基金。」我說。



「即是不要買高息債券基金？」



「是的，從風險回報的角度，買入以國債為主的環球債券基金可能更划算。如果是評級高的債券，例如發達國家的政府債券，因為評級已經沒有太大改善空間，主要影響債價的因素就是息口。如果預期減息，投資者就會買入這些債券，從而推高債價。」



「明白！」《凌風》



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