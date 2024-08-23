23/08/2024 09:20
【聚焦人幣】人幣中間價貶130點子止四連升，報7.1358
《經濟通通訊社23日專訊》美聯儲主席鮑威爾於杰克森霍爾會議講話前，美指震盪反彈，非美貨幣紛紛回吐漲幅，人民幣也重新承壓。中國外匯交易中心人民幣兌一美元中間價今報7.1358，較上個交易日跌130點子，止四連升，創8月19日以來近一周新低，與市場預測偏離重新擴大至逾100點，且單日降幅創1月3日以來逾七個半月新高，上個交易日報7.1228。
|貨幣兌換
|中間價
|漲跌(BP)
|1美元/人民幣
|7.1358
|+130.00
|1歐元/人民幣
|7.9316
|-147.00
|100日圓/人民幣
|4.8864
|-275.00
|1港元/人民幣
|0.9152
|+11.30
|1英鎊/人民幣
|9.3469
|+215.00
|1澳元/人民幣
|4.7885
|-187.00
|1紐元/人民幣
|4.3886
|+5.00
|1新加坡/人民幣
|5.4474
|-121.00
|1瑞郎/人民幣
|8.3805
|+72.00
|1加元/人民幣
|5.2477
|+37.00
|1人民幣/林吉特
|0.6147
|+10.00
|1人民幣/俄羅斯盧布
|12.8050
|-306.00
|1人民幣/南非蘭特
|2.5241
|+187.00
|1人民幣/韓元
|187.9700
|+83.00