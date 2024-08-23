23/08/2024 09:20

貨幣兌換 中間價 漲跌(BP) 1美元/人民幣 7.1358 +130.00 1歐元/人民幣 7.9316 -147.00 100日圓/人民幣 4.8864 -275.00 1港元/人民幣 0.9152 +11.30 1英鎊/人民幣 9.3469 +215.00 1澳元/人民幣 4.7885 -187.00 1紐元/人民幣 4.3886 +5.00 1新加坡/人民幣 5.4474 -121.00 1瑞郎/人民幣 8.3805 +72.00 1加元/人民幣 5.2477 +37.00 1人民幣/林吉特 0.6147 +10.00 1人民幣/俄羅斯盧布 12.8050 -306.00 1人民幣/南非蘭特 2.5241 +187.00 1人民幣/韓元 187.9700 +83.00

《經濟通通訊社23日專訊》美聯儲主席鮑威爾於杰克森霍爾會議講話前，美指震盪反彈，非美貨幣紛紛回吐漲幅，人民幣也重新承壓。中國外匯交易中心人民幣兌一美元中間價今報7.1358，較上個交易日跌130點子，止四連升，創8月19日以來近一周新低，與市場預測偏離重新擴大至逾100點，且單日降幅創1月3日以來逾七個半月新高，上個交易日報7.1228。