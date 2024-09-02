23/08/2024 08:52

【內房困局】杭州拱墅區萬達廣場被曝出售，報價14.8億元人幣

《經濟通通訊社23日專訊》據內地媒體報道，杭州拱墅區萬達廣場正被出售，作價14.8億元人民幣，價格還可以再談。

拱墅萬達廣場作為全國第108座、杭州首家開業的萬達廣場，於2014年12月開業，總建築面積約35萬平方米，其中商業建築面積約15萬平方米，涵蓋餐飲、服飾、珠寶、數碼、娛樂業態，年租金1.09億元人民幣，整體商業綜合體出售回報率8個點以上。有中介表示，除了拱墅萬達廣場之外，全國所有萬達廣場均可談價，理由是萬達向輕資產轉型。

據不完全統計，在近幾年間，萬達已累計出售超過20座萬達廣場，其中不乏北京、上海、廣州等一線城市的優質項目。在今年7月，萬達就賣掉了煙台芝罘萬達廣場、宜春萬達廣場和東莞厚街萬達廣場三座項目。目前杭州其他3個位於余杭、富陽和倉前的萬達廣場目前運營情況平穩，且杭州臨平萬達廣場已宣布即將在10月開業。(lc)