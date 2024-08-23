23/08/2024 17:47

【聚焦數據】廣東首7月工業增加值同比增長5.7%

《經濟通通訊社23日專訊》廣東省統計局公布，今年1-7月，廣東省規模以上工業增加值2.29萬億元，同比增長5.7%。分門類看，採礦業增加值增長5%，製造業增長5.7%，電力、熱力、燃氣及水生產和供應業增長7.8%。

重點行業中，計算機、通信和其他電子設備製造業增長17.7%，比上半年（17.6%）高出0.1個百分點，拉動全省規模以上工業增長4.1個百分點。

高技術產品中，新能源汽車、智能手機、集成電路、工業機器人產量均實現兩位數增速，分別增長24.8%、19.2%、30.5%、32%。



*首7月固投降1.9%，消費增1%*



1-7月，廣東省固定資產投資額同比下降1.9%；扣除房地產開發投資，固定資產投資增長5.7%。在大規模設備更新政策等帶動下，設備工器具投資保持23.4%的較高增速。工業投資增長14%，其中工業技改投資增長16.3%。

高技術製造業投資中，電子及通信設備製造業、醫療儀器設備及儀器儀表製造業同比均增長25.1%。此外，房地產開發投資下降16.9%，商品房銷售面積下降29.1%，降幅比上半年收窄1.5個百分點。

1-7月，廣東省社會消費品零售總額2.73萬億元人民幣，同比增長1%。按消費類型分，商品零售、餐飲收入分別增長0.8%、2.9%。限額以上單位通過公共網絡實現商品零售同比增長3.6%，增速比限額以上單位商品零售快5.4個百分點。(jq)