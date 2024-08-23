23/08/2024 09:33

【聚焦人幣】人幣兌一美元即期開市貶74點子，報7.1450

《經濟通通訊社23日專訊》美聯儲主席鮑威爾於杰克森霍爾會議講話前，美指震盪反彈，非美貨幣紛紛回吐漲幅，人民幣也重新承壓。人民幣兌一美元中間價今報7.1358，較上個交易日跌130點子，止四連升，創8月19日以來近一周新低，與市場預測偏離重新擴大至逾100點，且單日降幅創1月3日以來逾七個半月新高，上個交易日報7.1228。

人民幣兌一美元即期匯率(CNY)今早低開74點子，報7.1450，上個交易日即期匯率收盤報7.1376。

隔夜美國公布的數據顯示，上周初請失業金人數有所增加，但這一水平仍暗示勞動力市場逐步降溫的趨勢未變，這為美聯儲9月啟動降息創造條件。根據CME FedWatch Tool，交易員目前認為9月降息50個基點的概率為25%，低於周三的38%，而降息25個基點的概率為75%。交易商還將年底前的降息幅度設定為約100個基點。

交易員將重點關注美聯儲主席鮑威爾的講話；投資者希望他能更清楚地表明，他是否認為通脹已經降溫到足以支持下個月降息的程度，以及他對失業率上升的擔憂是否會使這次降息的幅度較大。(sl)