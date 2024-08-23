23/08/2024 16:41

【聚焦人幣】人幣兌一美元即期收升8點子，報7.1368

《經濟通通訊社23日專訊》人民幣兌一美元即期匯率(CNY)今日早盤回落百點後，得益於日圓反彈而收復跌幅，收報7.1368，較上個交易日4時30分收盤價小升8點子，全日在7.1344至7.1478之間波動。美聯儲主席鮑威爾講話前市場觀望氣氛較濃，交投清淡，全日成交269億美元。

離岸人民幣兌美元(CNH)現升71點子，報 7.1389。

今日人民幣兌一美元中間價報7.1358，較上個交易日跌130點子，止四連升，創8月19日以來近一周新低，與市場預測偏離重新擴大至逾100點，且單日降幅創1月3日以來逾七個半月新高，上個交易日報7.1228。

市場人士表示，日本央行的偏鷹表態有利於日圓回升，並間接助力人民幣，但美元走向面臨明顯不確定性；由於即期貶壓下降，大行在美元兌人民幣長端掉期的賣壓減少，相對逢低買盤反而偏多，長端掉期保持小升走勢。

投資者希望美聯儲主席鮑威爾能更清楚地表明，他是否認為通脹已經降溫到足以支持下個月降息的程度，以及他對失業率上升的擔憂是否會使這次降息的幅度較大。(sl)