23/08/2024 09:34

【聚焦人幣】淡馬錫發行兩筆共27億離岸人民幣債券均獲超購

《經濟通通訊社23日專訊》新加坡國有投資公司淡馬錫控股私人有限公司通過旗下全資附屬公司擬發行10年期和30年期離岸人民幣債券，累計規模27億元(人民幣．下同)。淡馬錫公告指，其中10年期發行額10億元，票面息率定於2.75%，獲超過67億元資金參與認購，相當於超購5.7倍；30年期發行額17億元，票面息率定於3.1%，獲超過81億元資金認購，相當於超購近3.8倍。

兩筆離岸人民幣債券的發行主體均為Temasek Financial(I) Limited(TFin-I)，屬於TFin-I的250億美元有擔保全球中期票據計劃的一部分，兩筆債券發行均由淡馬錫提供無條件且不可撤銷擔保。

淡馬錫披露，TFin-I發行上述兩筆債券集資所得，將提供給淡馬錫及其投資控股公司使用，為日常業務提供資金。按照時間表，兩筆債券將於8月29日在新加坡證券交易所上市。兩筆債券發行的聯席牽頭經辦人及帳簿管理人為星展銀行、滙豐銀行及渣打銀行。(sl)