23/08/2024 13:25

【ＦＯＣＵＳ】老黃減持 VS 華為新品，大國晶片戰續龍爭虎鬥

【FOCUS】「AI教父」黃仁勛7月減持逾3.2億美元英偉達(Nvidia)股票；中國首7月晶片生產設備進口額刷新紀錄；華為定於9月21日在上海舉行「全聯接大會-開發者日」--三者之間有無關係？無論如何，佔據大模型AI晶片王者之巔的英偉達，未來將直面愈來愈激烈的競爭，其中一大勁敵，正是料即將揭盅昇騰(Ascend)910C晶片的華為。



*昇騰910C或下月中開發者日亮相*



眾星拱月的AI炒作周期是否已告一段落？某種程度而言，答案指向Yes。畢竟，「王者」英偉達的股價，上月一度較歷史高點暴瀉三成（最新回落12%），僅黃仁勛當月就拋售套現逾3.2億美元，8月首周再套現3800萬美元。儘管老黃仍持有自家公司約7600萬股，但眼下英偉達的市佔率（70%至95%）、叫價力（毛利率78%），未來都閃現更多不確定性。

除了已短兵相接的超微(AMD)、英特爾(Intel)，中國市場的銷售額（今年預估達120億美元）料同迎新勁敵--傳聞將於下月華為「全聯接大會-開發者日」上登場、擬於10月發售的全新AI晶片昇騰910C。

鑑於美國出口禁令，英偉達的旗艦晶片H100並不能直接出口中國，轉而提供H20、L20、L2三款「特供版」晶片。不過，三款中性能最強大的H20，在中國境內受青睞程度不及華為的昇騰910B，而最新昇騰910C據報性能媲美H100以及英偉達開發中的最新「特供版」B20。



*中國加緊採購，台積電落戶歐洲*



根據「開發者日」的議程，將涉及生成式AI、AI模型與部署、機器視覺等最前沿領域，而眼下的懸念是，面對昇騰910C初期訂單逾7萬塊，以及SemiAnalysis預計明年產量130萬至140萬塊，如何確保產能？

海關總署數據就顯示，首7月，中國進口晶片生產設備高達近260億美元，超越2021年的紀錄。儘管昇騰910C料仍將採用7納米製程（H100為4納米），但使用深紫外光刻機(DUV)的生產效能遠低於極紫外光(EUV)光刻機，未來勢需大量投入。就在5月，財政部牽頭註冊國家集成電路產業投資基金三期，籌資約480億美元。

無獨有偶，就在周二（20日），德國總理朔爾茨、歐盟委員會主席馮德萊恩等集體出席了台積電在德國東部城市德累斯頓的晶片工廠動工儀式，此是繼日本熊本、美國亞利桑那之後，首次布局歐洲，月產能約4萬塊12納米晶片。相比之下，中芯國際正在北京市郊建設的京城新廠，月產能目標為10萬塊12納米晶片。

中國晶片突破封鎖的步伐片刻不停，但要追趕3/5納米先進製程，並實現2025年晶片自給率70%目標，仍是「雄關漫道真如鐵」。