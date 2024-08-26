26/08/2024 17:08

《外圍焦點》美國公布耐用品訂單等數據

《經濟通通訊社26日專訊》聯儲局主席鮑威爾在傑克遜霍爾全球央行年會發出迄今最明確的9月份降息訊號。投資者獲派定心丸，美國股市上周五（23日）全線上漲。道指上漲462.3點或1.1%，報41175.08點。標普500上漲63.97點或1.2%，報5634.61點。納指上漲258.44點或1.5%，報17877.79點。港股方面，恒生指數收市報17798，升186點或1.1%，成交836億元。

各國重要經濟活動方面，27日凌晨2:00am，三藩市聯邦儲備銀行總裁戴利接受彭博電視的訪問。

數據方面，今晚8:30pm，美國公布7月耐用品訂單，料由下滑6.7%改善至升4.9%。10:30pm，美國公布8月達拉斯聯邦製造業展望企業活動指數，料由負17.5收窄至負16。(wa)