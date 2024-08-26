26/08/2024 09:08

中國罕王(3788)澳洲CYGNET金礦資源增至138萬盎司

《經濟通通訊社26日專訊》中國罕王(03788)發布公告，繼非常成功的第一階段勘探計劃之後，其位於西澳州的Cygnet金礦項目中符合《澳大利亞勘採結果、礦產資源和礦石儲量報告規範》(2012版本)的金礦資源已增至138萬盎司，平均品位為每噸3.9克。

Cygnet金礦項目由Cygnet Gold Pty Ltd擁有100%股權，該公司為Hanking Australia Investment Pty Ltd的控股附屬公司。Cygnet金礦項目位於Great East Highway沿線珀斯以東約360公里處，毗鄰歷史悠久的南十字礦業小鎮。Cygnet金礦項目的兩個主要礦牀相距僅30公里，由現有的封閉道路將兩個礦牀連接起來。Cygnet金礦項目亦擁有與該項目相關的地下水井及其他權證。(eh)