26/08/2024 14:19

【外圍經濟】傑克遜霍爾年會經濟學家警告，政府恐高估舉債能力

《經濟通通訊社26日專訊》一批經濟學家在傑克遜霍爾全球央行年會上發表報告，指美國和其他已開發國家近年透過大規模資產購買，來配合政府的刺激經濟政策，導致一些政府高估了自身的舉債能力。

由Roberto Gomez Cram、Howard Kung和Hanno Lustig聯合撰寫的報告指出，近年來在政府實施刺激措施的同時，央行為解決市場功能失調、刺激經濟成長而進行資產購買，結果削弱了赤字支出對債券價格的影響。

結果，這些大規模的資產購買導致一些已開發國家的政府，高估了其真實的財政能力。在這種情況下，政府試圖令納稅人免受支出衝擊而發行了大量債券，卻沒有稅收來提供資金。

新冠疫情爆發後政府舉債飆升。在此期間，美國聯儲局的資產負債表擴大逾一倍至近9萬億美元，原因是聯儲局買入美國國債，和抵押貸款支持證券。然而如今，美國未償債務總額約為35萬億美元，國會預算辦公室估計下一個10年將額外借入20萬億美元。

經濟學家擔心債務的不斷增加將阻礙央行壓低通脹。他們還指出，這種做法是透過犧牲納稅人的利益，來補貼債券持有人，「中央銀行為應對政府支出大幅增加，而進行的大規模資產購買，會對公共財政產生不良影響。」(jf)