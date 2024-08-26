26/08/2024 15:36

《豪論國金－李振豪》美債的前途危機（四）

《豪論國金》上周分析「多種央行數碼貨幣跨境網絡(mBridge)」的誕生由來，本周分析其對市場的影響。



二戰後以黃金錨定的布雷頓森林體系維持了近30年，隨後以石油錨定的「石油美元」體系維持了50年。80年過去，今天美元只靠美國的兌付信譽來維持其國際地位，可是當前其財赤及債務佔GDP比例實在與新興市場無異，那為何仍持有美元？



以錨定的石油角度而言，替代能源的興起，導致今天全球對石油的依賴程度不能與70年代相比；其次，新增產油國的出現（例如美國），也挑戰中東地區的傳統主導地位，如果非中東地區的產油國（例如俄國）聯手接受非美元交易，短期內影響不大，但長期對美元卻是系統性逆風。



貨幣有三大功能：「儲備」－－短期內未有替代方案之前，料外匯儲備仍以美元主導，但各國開始增持黃金將是預期之內；「貿易」－－美元仍是國際銀行體系中最可靠的抵押品，但上述「mBridge」的面世，將打破美元貿易的壟斷，甚至影響民間貨幣交流（例如旅遊出行），在可見的將來，各國依賴美元的程度只會有序下降；「投資」－－AI狂熱燃燒著美股的升勢，別無他選之下，惟有以美元作股票投資，但熱潮終有過氣時。雖美國國債仍是全球最大的債市，但只要美元地位不斷下滑，漣漪效應將令資金變陣遷就。長遠而言，全球對美元需求將會下降，最後導致國際秩序重置。



「去美元化」能否擺渡彼岸，當然是以年度計算的漫長過程，但期間美國不可能坐以待斃，一場全球性災難或不能幸免，歷史上改朝換代總伴隨軍事衝突，回應筆者首季預測－－「去美元化將嚴重觸動美國神經，相信此事沒有妥協餘地，歐美聯軍不惜一切捍衛利益，爆發世界大戰絕非危言聳聽」、「超越維和的軍事集結，目的是提醒BRICS陣營應謹言慎行」。



「去美元化」經已兵臨城下，其他國家對美方陣營把金融系統「武器化」乃歷歷在目，踟躕不前還是揭竿起義，往往只是一念之差，正如美國國務卿布林肯所言：「在國際體系中，如果你不坐在餐桌上，你就會出現在菜單上。」時移世易，石油美元協議的終結，代表著全球權力異變，凸顯新興經濟體的影響力日益增長。全球金融秩序正進入一個新的時代，儘管變化仍有待觀察，投資者其實早已置身於「百年未有之大變局」當中。



共勉之。《東亞銀行財富管理處首席投資策略師 李振豪》



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