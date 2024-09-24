26/08/2024 14:07

【人行操作】人行淡化MLF政策利率錨作用，加大短期資金投放

《經濟通通訊社26日專訊》人民銀行今日在公開市場進行4710億元(人民幣．下同)7天期逆回購操作，對沖今日到期的521億元逆回購。同時，人行又進行3000億元1年期MLF操作，對衝8月15日已到期的4010億元MLF。兩次操作利率均保持不變。

光大銀行金融市場部宏觀研究員周茂華表示，整體看，本次人行實現流動性淨投放，有助於穩定市場流動性與利率，釋放穩健貨幣政策保持偏積極取向，繼續為實體經濟復甦提供有力支持。

他進一步指出，逆回購增量投放主要是臨近月底，市場對短期資金需求有所增加，近日市場利率中樞有所抬升，人行適度加大短期資金投放，平抑資金市場波動。

而MLF操作是在LPR發布之後，釋放人行進一步淡化MLF政策利率錨作用。MLF縮量續作，與市場利率維持低位，削弱MLF資金吸引力，同時，國內實體經濟融資需求恢復強勁需要一個過程。



*四季度政策利率或進一步調降*



民生銀行首席經濟學家溫彬認為，本周逆回購到期量較高、政府債淨繳款再度上升，疊加跨月臨近，流動性面臨的擾動因素較多，逆回購加量投放和MLF適量續做共同維穩流動性，滿足市場短期和中長期資金需求。

溫彬指，考慮到上周五(23日)聯儲局主席鮑威爾釋放出明確的減息訊號，中國貨幣政策空間進一步打開。在內部穩增長、降成本需求提升，和外部穩匯率壓力減輕的情況下，或可期待四季度政策利率進一步調降。屆時，MLF利率調降幅度有可能更大，以進一步縮窄MLF與市場利率之間的利差。

他又說，為促進實現全年經濟社會發展目標，下階段信用投放力度可能適度加大，人行將綜合運用公開市場操作和貨幣政策工具開展調節，MLF加量續做以及降準均在政策工具箱之中。(lc)