26/08/2024 09:17

陳茂波：市場對美國減息期望再升溫，但仍需小心評估回落幅度等

《經濟通通訊社26日專訊》財政司司長陳茂波表示，市場自去年底一直憧憬美國聯儲局今年會多次減息，但至今仍未見有所行動；而聯儲局官員近月的言論，令市場對美國息率開始回落的期望再度升溫，投資者普遍預期，聯儲局會在今年底前的會議中下調利率。不過他指，息率何時下調及回落的幅度，其對資產市場壓力的紓緩，以至對本地投資氣氛的影響，在種種變數之下，仍然需要小心評估。

陳茂波撰寫網誌，指外圍利率走勢牽動環球資金流向及資產市場表現，持續高企的利率，加上緊張的地緣政治局勢，以及今年多個地方舉行大選等因素，影響投資市場的風險胃納，亦令部分市場的資產價格及資金流向受頗大壓力。

陳茂波表示，香港經濟數據不乏較好的環節，例如商品出口數字，指本港整體出口已經連續三個季度按年上升，今年上半年升幅12.2%，是前年以來最好的上半年。他相信，統計處本周公布的7月份出口數據，亦會延續增長趨勢。零售銷售數字方面，至於零售銷售數字，在今年第二季內跌幅逐步收窄，即使七月份情況看來未有顯著改善，但今年餘下時間仍有一連串的盛事活動，加上美國減息可能令港元匯率稍為回軟，將支持訪港旅客人數和消費。同時市民就業收入持續增加，對消費意欲亦應有所支撐。他相信，如果出口持續向好，加上外圍息率回落、投資氣氛改善，今年餘下時間的經濟氣氛將可維持平穩。(ac)







