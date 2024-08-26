26/08/2024 19:34

《再戰明天》美國公布20大城市房價指數，安踏潤電攜程公布業績

《經濟通通訊社26日專訊》美國公布20大城市房價指數，及安踏潤電攜程公布業績，料為周二(27日)市場焦點。

各國重要經濟活動方面，歐盟外長非正式會議舉行。周二本港時間1:15pm，美聯儲理事沃勒在2024年全球金融科技節上，就「支付」問題發表講話。



*本港公布進出口數據，潤地海底撈海爾智家農夫山泉業績*



數據方面，周二2:00pm（本港時間．下同），德國公布第二季國內生產總值，年率跌幅料由0.2%收窄至0.1%，經季節調整季率料由0.2%逆轉至下滑0.1%。4:30pm，香港公布7月出口，年率升幅料由10.7%收窄至10.3%；7月進口年率升幅料由9%擴大至10.2%；7月貿易收支料由負557億港元收窄至負347億港元。9:00pm，美國公布6月標普/Case-Shiller20大城市房價指數，經季節調整月率升幅料由0.34%收窄至0.3%。

在本港，明日公布業績的公司有:潤地(01109)、華潤萬象生活(01209)、安踏體育(02020)、商湯(00020)、中海物業(02669)、翰森製藥(03692)、眾安在綫(06060)、海爾智家(06690)、海底撈(06862)、潤電(00836)、農夫山泉(09633)、中國太平(00966)、攜程(09961)等。

另外，英偉達(Nvidia)將於周三(28日)美股盤後公布最新一季業績。美國第二季GDP修正值會在周四(29日)公布。美國7月PCE物價指數將於周五(30日)公布。(wa)