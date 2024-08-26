26/08/2024 15:41

滙豐:透過「商業數據通」連接公司註冊處

《經濟通通訊社26日專訊》滙豐公布，率先透過金管局的「商業數據通」與公司註冊處連接，成為平台上首批連接政府數據源的銀行，利用商業數據簡化香港中小企網上開戶流程，提供更便捷的銀行服務。

滙豐可以透過「商業數據通」獲取公司登記冊上的資料，包括公司名稱、類別、註冊辦事處地址，以及董事資料等。自2024年4月起，滙豐開始試行利用相關商業數據為中小企客戶自動填寫開戶表格，當客戶經滙豐商務網上理財或Business Express流動應用程式開立商業戶口，如架構屬有限公司模式，開戶表格中約四成欄目可按客戶於公司註冊處的資料自動預先填寫。

滙豐香港工商金融常務總監兼中小企業主管王海珍表示，滙豐積極參與「商業數據通」，善用第三方數據，藉此革新和簡化香港中小企網上開戶流程，進一步推動創新，提供以客為本的方案。公司註冊處是「商業數據通」首個政府數據源，集團自2024年4月開始試行利用公司登記冊的數據，至今已為約1600份中小企網上開戶申請自動填寫部分所需資料。(bn)