26/08/2024 09:59

《強積金》「積金易」首兩年行政費料平均降36%

《經濟通通訊社26日專訊》「積金易」平台6月已正式開始運作。強制性公積金計劃管理局主席劉麥嘉軒發表網誌指出，環顧海外私營退休金制度的電子平台，香港「積金易」堪稱「世一」，目前絕大部分私營退休金制度現有電子平台，都屬於簡單的「儀表板」類別，只供用戶檢視不同營辦商系統內資料，缺乏賬戶管理和交易功能。

她指出，「積金易」是一站式中央電子平台，能提供全方位服務，用戶可做到跨計劃的統一帳戶管理及交易，例如在不同計劃開戶、供 款、轉換基金、更改投資指示、整合個人帳戶等。「積金易」以非牟利模式營運，預計首兩年強積金基金的行政費會平均降低36%，十年內累計節省300億元至400億元，相等於行政費降低41%至55%。

劉麥嘉軒又指，在全部379個強積金基金中，佔強積金總資產值85%的237個基金，現時收取的行政費水平高於「積金易」收費，相關強積金計劃加入平台後，這些基金須減行政費，減幅最高達57%，這些數字只反映運作首兩年情況。隨著平台運作時間愈長，「積金易」的成本效益將會愈來愈大，平台的收費亦會進一步下降，預計屆時絕大部分強積金基金都要進一步減行政費。(ac)