26/08/2024 11:22

香港銀行同業拆息(HIBOR) 期限 HIBOR(%) 升跌（基點/BP） 隔夜 3.21464 -13.107 一周 3.86476 +16.476 兩周 3.89429 -2.351 一個月 3.97345 -1.185 兩個月 4.17131 -4.149 三個月 4.25071 -1.941 六個月 4.3 - 一年 4.35524 +0.881

《經濟通通訊社26日專訊》港元拆息今日普遍走低，其中，隔夜息連跌六天，今報3.21464厘，創四個月新低，而與樓按相關的一個月拆息亦七連跌，報3.97345厘，續創4月24日以來最低，一過一周錢及一年期拆息報升。反映銀行資金成本的三個月拆息進一步跌至4.25071厘，六個月期維持4.3厘，但一年期結束四連跌反彈至4.35524厘，而一周錢亦升3.86476厘。港元匯價今早在7.7938-7.7984之間上落，最新報7.7938，較前收市價升0.03%。*美國9月減息半厘機會增*美國聯儲局主席鮑威爾在傑克森霍爾(Jackson Hole)央行年會準備好的講稿中表示，通脹進展方向明確，是時候調整政策，但減息時機和步伐將取決於即將出爐的經濟數據，還有不斷變化的前景及風險平衡。利率期貨數據顯示，交易商預料聯儲局9月18日減息半厘的概率上升至34.5%，前一天為24%。同時，投資者傾向估計，聯儲局今年合計將相當於減息4次、每次減息0.25厘，即累計減息1厘。資料來源：香港銀行公會