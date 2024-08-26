26/08/2024 12:05

《真知灼見－溫灼培》為何市場估今年聯儲局減息最少75基點？

《真知灼見》上周有三事項值得關注。首先，於21日美國勞工統計局(BLS)公布，就截至今年3月底的過去一年內就業人數，作出向下修正，而新公布的數字較原先公布減少了81.8萬。這等同每月減少大約6.8萬人，並創下2009年以來最大修正降幅。數字公布後，隨即令人對美國勞工市場是否如原先想象般強感質疑。第二，上周美國聯儲局公開的7月議息會議紀錄顯示，大部分委員當時認為，只要經濟數字如該局預期般的方向移動，便支持於9月減息。最後，未知是否受到上述經修正後的勞工市場數字所影響，聯儲局主席鮑威爾在全球央行年會(Jackson Hole)發言時警告，不願見到美國就業市場進一步轉弱，並揚言通脹上升風險已減退，相反就業市場轉弱風險卻正在增強，並強調現在正是時候作出貨幣政策上的調整。



*市場估聯儲局9月率先減息25基點*



上述三事項，明顯指向聯儲局將很大機會要在9月18日議息會減息。屆時減幅多少？按照利率期貨價格變化顯示，市場估計，當天減息25基點的機率基本上是100%，但有趣是市場預期當天聯儲局減息50基點的機率卻只有36%。或許，市場有此預期是考慮到美國的通脹率並不低，7月CPI年通脹率仍高企2.9%，核心年通脹率更是3.2%，所以預料聯儲局難作出大刀闊斧的減息。當然，在9月18日議息會前，聯儲局還可有8月就業報告及CPI通脹數字作參考，以釐定最終是減息25基點還是50基點。不過，假若9月聯儲局真的只減息25基點，這樣市場便估計到11月議息會，聯儲局減息半厘的機率升到76%。



*料數據調整使聯儲局有減息壓力*



不論聯儲局9月減息25基點也好，50基點也罷，一旦減息，即意味美國將正式進入減息周期。至於未來減幅如何，這當然要視乎美國未來公布的經濟數據而定。但既然2023年4月至2024年3月期間，美國勞工市場數據出現如此大差別，這又不禁令人懷疑，2024年4月至今的美國就業數字之真實性。更甚是，不論11月後是賀錦麗還是特朗普上台，相信也會把所有前任政府的經濟數字翻出來作出一次審查，以免拖累新政府日後政績。情況尤如英國工黨上台後，便隨即指摘前朝保守黨政府有著嚴重財政問題一樣。所以，不能排除往後當美國對其經濟數字作出更多的修正時，會令聯儲局有更大幅度減息的壓力。《恒生銀行首席市場策略員 溫灼培》（筆者電郵：enroll@hangseng.com）



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