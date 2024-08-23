23/08/2024 18:06

【議息前瞻】普徠仕料鮑威爾於央行年會為減息步伐提供更明確指引

《環富通基金頻道23日專訊》美聯儲局主席鮑威爾即將在傑克遜霍爾全球央行年會發表演講，普徠仕美國首席經濟學家Blerina Uruci發表以下評論。



*料對終端利率預期不如市場樂觀*



鮑威爾將藉這次發言，概述在未來數月放寬貨幣政策的計劃，包括減息步伐和終端利率。這將需要評估中性利率，並判斷在通脹下降和勞動力市場降溫（但仍強勁）之下，未來幾個月政策的限制性程度。一段時間以來，鮑威爾淡化中性利率對制定貨幣政策的實際效果。他採取更務實的風險管理方法。他此次演講可能將如出一轍，但預計他將為開始寬鬆貨幣政策周期，以及未來數月的減息步伐提供更明確的指引。預計他對終端利率的預期將不如市場樂觀。

當前市場預期美聯儲局將在年底前減息1厘，在未來12個月內將減息2厘。鮑威爾將確認美聯儲局將在9月議席會議減息。7月會議的會議記錄反映，在公布低於預期的7月薪酬數據前，絕大多數聯邦公開市場委員認為9月適合減息。



*料以25個基點步伐進行多次減息*



鮑威爾亦會對未來的減息步伐提供指引，如使用「漸進」或「有條不紊」等措辭，這意味著將以25個基點的步伐進行多次減息，以降低政策的限制性程度，平衡勞動力市場突然放緩的風險。其他聯邦公開市場委員會成員近期的發言亦使用類似措辭，反映成員普遍同意通過漸近式減息，為勞動力市場帶來支持。這種方式亦有助於降低因快速、大幅減息而導致通脹再度升溫的風險。鑑於當前市場預期今明兩年將展開激進的減息周期，鮑威爾的講話或被視為鷹派言論。

出現鴿派言論的潛在影響：鮑威爾將概述影響未來貨幣政策方向的不同情況，包括如果勞動力市場意外轉差，利率將以更快速度回復正常化（減息50個基點）。鑑於當前的市場預期，如果出現鴿派言論，可能會推動市場預期朝兩個方向發展：(1)市場對減息的預期將由明年合共減息8次增加至9次；(2)在未來6個月內，先大幅減息，然後降低減息幅度。然而，在缺乏疲軟數據的情況下，市場預期或不會較現時更為鴿派。但若此次演講釋出鴿派訊號，可能會導致市場快速調整對利率的預期，以應對未來幾周數據意外轉差。(wa)