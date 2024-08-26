26/08/2024 17:05

《神州經脈》首7月財稅收入跌，IBM中國裁員，鼎泰豐華北關店

《神州經脈》滬深股市今早高開低走，滬綜指午後跌幅擴大，銀行、水務、白酒等板塊領跌。尾盤多隻滬深300ETF集體放量，易方達滬深300ETF(510310)、華夏滬深300ETF(510330)分別成交超24億元(人民幣．下同)和14億元，均超過上周五(23日)成交金額3倍，滬綜指得以保住全日升幅0.04%，報2855.52點，深成指升0.16%。兩市全日成交5265億元，按日減少約4%。

美國聯儲局主席鮑威爾放鴿，9月降息預期進一步升溫，人民幣匯率貶壓緩解。人民幣兌一美元即期匯率(CNY)今日收報7.1188，較上個交易日4時30分收盤價升180點子。全日在7.1135至7.1250之間波動。人民幣兌一美元中間價報7.1139，較上個交易日大升219點子，創逾兩月高，與市場預測偏離收窄至7個點子。



*今日新聞精選*



1. 8月15日到期4010億元中期借貸便利(MLF)，人行一如早前預告今日續做，縮量進行3000億元1年期MLF操作，中標利率持平2.3%。人民銀行今日同時進行的4710億元7天期逆回購，中標利率持平1.7%。公開市場今日有521億元逆回購到期，計及3000億MLF，公開市場淨投放7189億元，創下逾七個月新高。有分析人士表示，MLF在LPR後操作，利率錨地位角色進一步淡化，攜手逆回購護航月末及地方債發行高峰時點流動性，貨幣政策支持性立場不改。



2. 財政部公布，1-7月，全國一般公共預算收入135663億元，同比下降2.6%，其中，企業所得稅同比下降5.4%、個人所得稅同比下降5.5%，證券交易印花稅576億元，同比下降55%。首7月財政支出155463億元，同比增長2.5%。財政部負責人指出，財政收入下降2.6%。主要是今年以來，受2022年製造業中小微企業緩稅入庫抬高2023年基數、2023年年中出台減稅降費政策減收等特殊因素影響；隨著宏觀政策落地見效，經濟回升向好態勢不斷鞏固，再加上特殊因素影響逐步消退，將對財政收入增長形成支撐。分析人士認為，在財政收支持續偏弱下，財政政策加碼之必要性顯著提升。



3. 財政部表示，經過各方面協同努力，地方政府債務風險得到整體緩解，隱性債務規模逐步下降。總的看，目前地方政府債務風險總體可控。財政部在地方政府債務限額空間內安排一定規模的再融資政府債券，支持地方特別是高風險地區化解隱性債務等，緩釋到期債務集中償還壓力，降低利息支出負擔。下一步，進一步加快專項債券發行使用進度，提高專項債券資金使用效益，帶動擴大有效投資，推動盡快形成實物工作量。



4. 早前報道指，多位IBM中國員工透露，公司於上周五(23日)晚間關閉了IBM中國研發和測試崗位員工的訪問權限。IBM中國方面今日確認，將徹底關閉中國研發部門，並稱：「IBM會根據需要調整運營，為客戶提供最佳服務，這些變化不會影響我們為大中華區客戶提供支持的能力。」財新引述IBM中國員工稱，涉及裁撤的員工數量超過1600人，CDL（中國開發實驗室）群組有超過1000名員工，CSL（中國系統實驗室）有695名員工。



5. 進軍內地近20年的「鼎泰豐」宣布，由於品牌期限屆滿，包括北京、天津和青島的華北14家分店，預計10月底結束營業。台媒報道，因為有一名股東認為，在疫情期間，整體餐飲業的經營情況不太理想，所以決定不再經營。約有800名員工面臨資遣問題，鼎泰豐將會按照年資給予資遣費。另外，鼎泰豐與商場的租約尚未到期，也需進行賠償，再加上資遣費用，鼎泰豐須支出近6000萬人民幣。



6. 針對「油罐車混裝化工油同食用油」事件，國務院食安辦、國家發改委、公安部及交通運輸部等組成的聯合調查組發聲明，決定對七家涉及罐車混運食用植物油事件的企業處以總計1100萬元罰款。其中，中國儲備糧管理集團旗下的中儲糧油脂（天津）有限公司收到了最大一筆罰款--286萬元。經查核涉事兩架油罐車混裝食用植物油，超過67噸油品，已被使用的21.6噸流向內蒙古鄂爾多斯市，未流向其他地區，用於飼料加工11噸，其餘35噸全部封存。



7. 住建部旗下《建築》雜誌發布社評文章稱，「房屋養老金和房地產稅完全是兩回事，傳言房屋養老金是另一種房地產稅，純屬混淆視聽、牽強附會，是刻意誘導，以此引發大眾誤解。」住建部副部長董建國23日在國新辦新聞發布會說的原話是：「研究建立房屋體檢、房屋養老金、房屋保險制度，構建全生命周期房屋安全管理長效機制。目前，上海等22個城市正在試點。特別說一下房屋養老金，個人帳戶通過繳納住宅專項維修資金已經有了，試點的重點是政府把公共帳戶建立起來。」這裏的公共帳戶並不需要老百姓出錢。



8. 據《路透》引述兩位消息人士稱，網約車企業滴滴正就將其智能駕駛和座艙資產出售予國有數字地圖公司四維圖新 (深:002405)進行談判。交易對有關資產的估值接近5億元。滴滴計劃將前述資產出售給四維圖新旗下智能座艙相關軟硬件提供商四維智聯(AutoAi)，以換取四維智聯的股份。(ct)