26/08/2024 08:43

【大國博弈】外交部：沙利文明訪華，中方將就台灣問題等表達關切

《經濟通通訊社26日專訊》外交部宣布，應中國外長王毅的邀請，美國白宮國家安全顧問沙利文周二(8月27日)起訪華三天，舉行新一輪中美戰略溝通。中方將就台灣問題、發展權利和中國戰略安全等，向美方表達嚴重關切。

美國白宮宣布，沙利文將展開任內首次訪華行程，期間將晤中國外長王毅，跟進美中已開始合作的議題，討論雙邊、地區及全球議題。白宮表示，有關會談是去年11月總統拜登和國家主席習近平在三藩市會晤的成果，亦符合為負責任地管理雙邊關係、而維持戰略溝通渠道開放的努力。

外界推斷，中方屆時會就美方向進口中國電動車、關鍵礦產及太陽能電池等加徵關稅問題，表達關切。另有報道指，沙利文和王毅有可能為美國總統拜登與中國國家主席習近平，今年稍後的中美元首會晤鋪路。(ry)