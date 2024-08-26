26/08/2024 11:03

【聚焦數據】首7月全國財收下降2.6%，支出增2.5%

《經濟通通訊社26日專訊》財政部公布，1-7月，全國一般公共預算收入135663億元(人民幣．下同)，同比下降2.6%，扣除去年同期中小微企業緩稅入庫抬高基數、去年年中出台的減稅政策翹尾減收等特殊因素影響後，可比增長1.2%左右；其中，證券交易印花稅576億元，同比下降55%。企業所得稅同比下降5.4%、個人所得稅同比下降5.5%。1-7月，一般公共預算支出155463億元，同比增長2.5%。

分中央和地方看，1-7月，中央一般公共預算收入59745億元，同比下降6.4%；地方一般公共預算本級收入75918億元，同比增長0.6%。



*證券交易印花稅同比下降55%*



分稅收和非稅收入看，1-7月，稅收收入111240億元，同比下降5.4%；非稅收入24423億元，同比增長12%。

主要稅收中，印花稅2120億元，同比下降20.9%，其中證券交易印花稅576億元，同比下降55%。國內增值稅41303億元，同比下降5.2%。國內消費稅10004億元，同比增長5.5%。車輛購置稅1449億元，同比下降6.5%。土地和房地產相關稅收中，契稅3169億元，同比下降10.9%；房產稅2878億元，同比增長20.2%；土地增值稅3388億元，同比下降7.2%。



*首7月全國農林水支出增8.2%*



1-7月，全國一般公共預算支出155463億元，同比增長2.5%。分中央和地方看，中央一般公共預算本級支出21444億元，同比增長9.3%；地方一般公共預算支出134019億元，同比增長1.5%。

主要支出情況方面，農林水支出13350億元，同比增長8.2%。債務付息支出7116億元，同比增長5.8%。社會保障和就業支出25454億元，同比增長4.3%。衛生健康支出11804億元，同比下降12%。



*國有土地使用權出讓收入降兩成*



1-7月，全國政府性基金預算收入23295億元，同比下降18.5%。分中央和地方看，中央政府性基金預算收入2386億元，同比增長7.8%；地方政府性基金預算本級收入20909億元，同比下降20.7%，其中，國有土地使用權出讓收入17763億元，同比下降22.3%。

1-7月，全國政府性基金預算支出41228億元，同比下降16.1%。分中央和地方看，中央政府性基金預算本級支出1282億元，同比增長43%；地方政府性基金預算支出39946億元，同比下降17.2%，其中，國有土地使用權出讓收入相關支出25098億元，同比下降8.9%。(ry)