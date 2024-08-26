26/08/2024 11:08

【數據解讀】財政部：下半年經濟回升態勢鞏固，財收增長有支撐

《經濟通通訊社26日專訊》財政部今發布7月財政收支情況，有關負責人介紹，從財政收入看，1-7月全國一般公共預算收入下降2.6%。主要是今年以來，受2022年製造業中小微企業緩稅入庫抬高2023年基數、2023年年中出台減稅降費政策減收等特殊因素影響，財政收入低位運行；後幾個月，隨著宏觀政策落地見效，經濟回升向好態勢不斷鞏固，再加上特殊因素影響逐步消退，將對財政收入增長形成支撐。

至於稅收方面，1-7月，受上述特殊因素以及工業生產者出廠價格持續下降等影響，全國稅收收入同比下降5.4%。分稅種看，國內增值稅下降5.2%，主要受去年同期基數較高、政策翹尾減收等因素影響；國內消費稅增長5.5%，主要是成品油、捲煙、酒等產銷增長；進口貨物增值稅、消費稅增長1.8%，與一般貿易進口增長態勢基本吻合；個人所得稅下降5.5%，主要受去年中出台的提高個人所得稅專項附加扣除標準政策翹尾減收等影響；出口退稅12824億元人民幣，同比多退1632億元人民幣，有力支持外貿出口增長。

財政支出方面，各級財政部門認真落實黨政機關習慣過緊日子的要求，強化國家重大戰略任務和基本民生財力保障，將財政資金用在發展緊要處、民生急需上。(ry)