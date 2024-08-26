26/08/2024 11:07

期限 Shibor(%) 漲跌(基點/BP) 隔夜 1.8620 +6.10 1周 1.9360 +11.10 2周 1.9550 +0.10 1個月 1.8230 +0.40 3個月 1.8450 +0.10 6個月 1.8940 +0.20 9個月 1.9240 +0.40 1年 1.9450 +0.30

《經濟通通訊社26日專訊》8月15日到期4010億元(人民幣．下同)中期借貸便利(MLF)，人行一如早前預告今日續做，縮量進行3000億元1年期MLF操作，中標利率持平2.3%。人民銀行今日同時進行的4710億元7天期逆回購，中標利率持平1.7%。公開市場今日有521億元逆回購到期，即今日淨投放4189億元。計及3000億MLF，公開市場淨投放7189億元。上海銀行間同業拆放利率(Shibor)連續第四個交易日全線升，報價如下：Shibor以位於上海的全國銀行間同業拆借中心為技術平台計算、發布並命名，是由信用等級較高的銀行組成報價團自主報出的人民幣同業拆出利率計算確定的算術平均利率，是單利、無擔保、批發性利率。Shibor報價銀行團現由18家商業銀行組成，並於11:00對外發布。(ct)