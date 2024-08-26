26/08/2024 16:39

【聚焦人幣】人幣兌一美元即期收升180點子，報7.1188

《經濟通通訊社26日專訊》人民幣兌一美元即期匯率(CNY)今日收報7.1188，較上個交易日4時30分收盤價升180點子。全日在7.1135至7.1250之間波動。

離岸人民幣兌美元(CNH)現跌16點子，報7.1179。

今日人民幣兌一美元中間價報7.1139，較上個交易日大升219點子，創逾兩月高，與市場預測偏離收窄至7個點子，上個交易日報7.1358。

交易員指出，上周五美聯儲主席鮑威爾鴿派講話鞏固9月降息預期，美元疲弱走勢令人民幣繼續反彈。美聯儲確認政策轉向後美元料持續承壓，後續需關注市場結匯情緒變化；若結匯需求湧出或推動人民幣快速走升，但監管層也不樂見匯率過強削弱出口競爭力，料仍傾向於雙向波動。

一外資行交易員並稱，短期人民幣會偏強，阻力位在7.1附近，要破的話估計要美元進一步走弱。(ry)