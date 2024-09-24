26/08/2024 09:27

【人行操作】人行如期縮量續做3千億MLF，逆回購4710億

《經濟通通訊社26日專訊》8月15日到期4010億元(人民幣．下同)中期借貸便利(MLF)，人行一如早前預告今日續做，縮量進行3000億元1年期MLF操作，中標利率持平2.3%。

人民銀行今日同時進行的4710億元7天期逆回購，中標利率持平1.7%。

公開市場今日有521億元逆回購到期，即今日淨投放4189億元。計及3000億MLF，公開市場淨投放7189億元。

公開市場本周有11978億元7天期逆回購到期，其中周一到周五分別有521億、1491億、2580億、3593億和3793億元逆回購到期。



*官媒：利率調控信號更為清晰*



《中國證券報》引述專家表示，MLF延後續做有助於強化7天期逆回購利率政策地位，理順短端利率向長端利率的傳導機制。考慮到本周流動性面臨的擾動因素較多，人行將綜合運用公開市場操作和貨幣政策工具開展調節，保持市場流動性合理充裕。(ct)

