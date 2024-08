26/08/2024 12:55

【FOCUS】聯儲考驗把握先機,資產輪動枕戈待旦

【FOCUS】自去年7月加息至23年來最高,經歷現代金融史上第二長(僅次於2006/07年)的按兵不動後,聯儲9月即將開啟本周期首次減息,獲鮑威爾周末在傑克遜央行年會的演講,百分百鎖定。不過,標指500、非美貨幣、大中華地產股等為減息掌聲雷動之際,替代「通脹」成為鮑公頭號關注的「就業」,未來數月的走向,或將決定資產輪動的廣度和烈度。



*「盡一切努力」或暗示50基點*



5.25%-5.5%的「勒頸」高息,終將於下月迎來鬆動。從全面收復失地、攀至距歷史高位僅1%的標指,到周一(26日)錄去年7月以來最大升幅的人幣中間價;從祈盼「減息有助本港經濟」的特首,到未來兩個月擬「三盤齊發」的新地(00016),可謂人人歡欣。

9月減息無懸念,幅度會是25基點還是50基點?上次議息時稱「減息0.5厘非現階段考慮」的鮑公,周末在提頓山脈山脚的傑克遜小鎮,口風已顯著改變。他明言,「在朝著價格穩定取得進一步進展的同時,我們將盡一切努力(do everything we can)支持強勁的勞動力市場」,「目前的政策利率水平使我們有充足的空間應對(ample room to respond )任何可能出現的風險,包括不願見到的勞動力市場進一步走弱風險。」

值得一提的是,鮑公在談及降息步伐時,並未使用三藩市聯儲戴利、 波士頓聯儲柯林斯、費城聯儲哈克近日不約而同使用的「循序漸進(gradual)」字眼,而是稱將取決於數據、前景以及風險的平衡。



*2007減息,觸發美股瀉黃金飆*



就在上周,美國勞工統計局修訂,截至3月的過去12個月,新增職位下調81.8萬份,不過修訂後的月均新增就業仍達17.4萬份。另有數據顯示,美國三個月平均失業率雖較去年1月低點的3.5%上升0.55個百分點,但其中0.23個百分點是來自新進入的求職者或重返就業市場的人。

以上顯示,「顯而易見降溫」的美國就業市場仍然強勁,但鮑公的演講顯然已對「進一步降溫」畫下紅線。尤其是紐約聯儲最新數據顯示,正在尋找工作的美國人比例在7月升至28%的2014年3月以來有數據以來最高;此外,拖欠帳單逾三個月的信用卡比例升至10.9%的12年來新高,而此指標往往意味衰退將至。

基於此,7月「應減不減」的聯儲,實有必要9月果斷減息50基點以把握先機。而若回看2007年9月,聯儲在按兵不動長達15個月後首次減息前,曾創新高的標指一度急挫逾9%,繼而在減息後再刷新高,但之後的故事人人皆知。那麼今次倒數中的減息,會否令歷史重演?

相比標指2008年崩盤,黃金直衝雲霄,新一輪的資產輪動會否因聯儲減息再次上演?尤其是美國未來數月失業率的任何風吹草動,都可能觸發情緒化的投資者的過激反應。