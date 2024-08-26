26/08/2024 16:00

《ＥＴＦ速遞－黃麗幗》日圓難重返低位，留意波動性風險

《ETF速遞》日本央行7月底意外加息，並釋放偏鷹派訊號，推升了日圓的升值預期。然而，受美國就業疲軟等因素拖累，美聯儲主席鮑威爾的講話鞏固了市場對9月降息的預期，不過仍強調任何寬鬆都將取決於數據。日本股市經歷了一輪劇烈的波動，主要受到利差交易(carry trade)被重新定價的影響。



*利差交易平倉，日股超賣*



大量投機性的日圓空頭頭寸被擠出，因為市場擔心美國經濟，或日本央行將進行一系列的利率上調而市場無法成功消化。顯而易見，日圓及美元實際利率差異，一直在推動利差交易。即使利差小幅收窄，也會導致投資者平倉。

8月5日的VIX恐慌指數（反映未來30天的股票市場風險)從20以下激增至60以上，其後波動性才有所緩解。日本股市曾經超賣，TOPIX市盈率跌至11倍左右，造就企業回購股票和機構投資者入貨良機。TOPIX隨後反彈，市盈率回升至15倍。



*投機性空頭已清算，日圓有支撐*



在市場波動再度升溫後，日本央行副行長內田真一表示，在市場不穩定的情況下，不會再次加息。根據IMM投資者持倉報告，大量投機性日圓空頭已經清算，美元兌日圓也穩定在145水平以上(略高於日本企業在日本央行7月短期經濟觀測調查中的預期匯率水平)。隨著美日利差的持續收窄，美元兌日圓存在下行壓力。不過，投機性日圓空頭已基本清算，也限制了日圓大幅貶值的可能性，相信難再次升至150以上水平。

不過日本工資和價格的良性循環將保持不變，日本剛上調去年第4季國內生產總值(GDP)，由原本的按年收縮0.4%修正為增長0.4%，避過連續兩季收縮，市場預期日本央行即將結束負利率政策。通脹率也有望超過日本央行(BOJ)2%的目標。同時，日圓也比預期更快地收復了之前的部分跌幅。結合美聯儲降息的展望，日本央行逐步正常化政策的決心很可能會令日圓保持適度支撐，預計日圓兌美元可能會導致一些暫時性的波動，影響股票估值，但也可能會創造買入機會。至於日元反彈可能會對企業收益產生一些滯後的二次影響，存在一定風險。

《日興資產管理ETF業務發展總監 黃麗幗》



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