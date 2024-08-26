26/08/2024 15:13

【外圍經濟】歐洲央行首席經濟師連恩：利率必須保持在必要的高位

《經濟通通訊社26日專訊》歐洲央行首席經濟師連恩(Philip Lane)表示，央行將通脹率降到2%的戰役尚未取得勝利，為了實現這一目標，利率必須保持在必要的高位，同時又不能對經濟造成過度傷害。

他表示，尚不能確定通脹在朝著目標水平回歸，特別是貨幣政策立場必須在必要的時間內維持在限制性區域，以引導降通脹進程，使之及時回落至目標水平。

與此同時，芬蘭央行行長Olli Rehn表示，通脹放緩加上歐元區經濟疲軟，增強在9月降低借貸成本的理由。奧地利央行行長Robert Holzmann則警告，下月減息並非一定會發生。他不反對減息，只是不想過早減息。(rc)