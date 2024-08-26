26/08/2024 07:53

《國企紅籌》紫金礦業(2899)中期盈利151億人幣升46%

《經濟通通訊社26日專訊》紫金礦業(0289)(滬:601899)公布，截至6月30日止中期盈利約150.8億元（人民幣．下同），升46.42%，每股盈利57.4分，扣除非經常性損益之純利154億元，升59.84%，之前已披露派中期股息每股10分。

該集團指，收入1504億元，升46.42%，經營活動產生現金流量淨額204億元，同比增長27.6%，而期內礦產銅51.9萬噸、礦產金35.4噸、礦產鋅（鉛）22.2萬噸、礦產銀210.3噸，其中礦產銅、金同比分增速分升5.3%和9.5%，整體礦產品毛利率同比增加5.6個百分點至57.3%。至於海外項目等重點領域成本控制取得階段性成果，期內銅精礦、金精礦銷售成本環比分別下降8.8%和6.7%。

該集團指，於6月底，資產總額3689億元，其中歸母淨資產1264億元，分別較期初增長7.6%和17.6%，資產負債率下降3個百分點至56.7%。(wh)



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