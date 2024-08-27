27/08/2024 07:50

《國金頭條》英偉達將公布財報，市場審慎觀望，納指跌逾150點

《經濟通通訊社27日專訊》美股周一（26日）漲跌不一。由於英偉達將於周三（28日）公布業績，市場審慎對待，受科技板塊拖累，納指下跌152.03點，但道指升至紀錄高位。

納指跌0.9%，報17725.77點。標普500下跌17.77點，或0.3%，報5616.84點。道指上漲65.44點，或0.2%，報41240.52點。

聯儲局主席鮑威爾上周五（23日）暗示9月降息之後，市場憧憬牛市將從大型科技股擴散到其他板塊。《彭博社》衡量「科技七巨企」表現的指數下跌1.2%。小型股收市基本持平，盤中一度上漲1%。

華爾街分析指，英偉達業績一直是回報率的驅動因素，如果令人失望，將對市場構成風險。隨著英偉達本周公布業績，「七巨企」財報將出齊，第二季度盈利合計料同比成長34%，而標普500其他成份股為6%。



*避險買盤為美元提供支撐*



美元自8個月低位小幅回穩，美匯指數上漲0.2%，至100.84。在中東緊張局勢加劇之際，避險買盤為美元提供支撐，收窄前一交易日的跌幅。

市場分析指，9月6日發布的勞工報告，將決定聯儲局是降息25基點還是更多。交易員上調了對9月降息50基點的押注，但顯著降息可能暗示著美國經濟潛在的硬著陸。

美元兌日圓一度下跌0.6%，至143.45，為8月5日以來最低水平，後扭轉跌勢。美元兌加元一度下跌0.3%，至盤中低點1.3463，上周下跌1.3%。歐元兌美元一度從日內高點1.1202，下跌0.4%至低點1.115。

澳元兌美元一度下跌0.4%，至0.6767，紐西蘭元兌美元跌0.6%，至0.6197。金價再度接近歷史高位，現貨金漲0.3%，至2518.47美元，接近上周創下的2531.6歷史高位。

原油上漲，因為以色列對黎巴嫩南部真主黨目標的襲擊，引發對沖突擴大的擔憂，此外，利比亞東部政府表示將停止石油出口。紐約期油上漲3.5%，結算價報每桶77.42美元。布蘭特期油結算價上漲3%，至每桶81.43美元。(jf)

