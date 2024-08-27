27/08/2024 12:59

【外圍經濟】「美元微笑理論」提出者：美國減息可令人民幣升一成

《經濟通通訊社27日專訊》美國9月降息基本上已無懸念，三藩市聯邦儲備銀行行長戴莉(Mary Daly)表示，減息是適宜之舉。提出「美元微笑理論」的Eurizon SLJ Capital行政總裁Stephen Jen更認為，美國減息可能會促使中國企業，拋售1萬億美元計價的資產，推動人民幣升值多達10%。



*戴莉：調整利率的時機已到*



戴莉周一（26日）說，調整利率的時機已到。不過，她拒絕透露在聯儲局9月17至18日的貨幣政策會議上，是會支持減息0.25厘還是0.5厘。

Jen則表示，自疫情以來中國企業可能積累了超過2萬億美元的海外投資，存放於利率高於人民幣的資產中。當聯儲局降低借貸成本時，美元資產的吸引力就會減弱，隨著中美利差收窄，有可能刺激「保守的」1萬億美元資金回流國內。

與此同時，法國巴黎銀行經濟師Andrew Husby預計，聯儲局今年將減息3次而非兩次，每次0.25厘。他認為聯儲局在今年9月、11月和12月的餘下3次會議上都會下調利率。(rc)









