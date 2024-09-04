27/08/2024 13:58

【美國大選】朱克伯格對大選作壁上觀，爆拜登曾在疫情時審查言論

《經濟通通訊社27日專訊》美國總統選舉進入最後3個月衝刺之際，曾在上次選舉支持持民主黨的Meta行政總裁朱克伯格大爆拜登政府內幕，指後者在新冠疫情期間向Facebook施壓，審查平台上的言論。

朱克伯格在寫給美國眾議院司法委員會的信中寫道：「在2021年，包括白宮在內的拜登政府高級官員，一連數月不斷向我們的團隊施壓，要求我們審查某些有關新冠病毒的內容，包括針對疫情的幽默和諷刺內容。」

朱克伯格稱，雖然是否刪除內容是由Meta決定，但政府施壓是錯誤的。Facebook在短短一年多時間撤下了超過了2000萬條內容。朱克伯格對公司決定接受這些要求感到遺憾。

針對民主黨副總統賀錦麗對陣前共和黨總統特朗普，朱克伯格在信中表示，他將致力保持中立，並停止捐款。(jf)