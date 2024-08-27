27/08/2024 16:32

《本港經濟》7月出口升13.1%勝預期，進口升9.9%

《經濟通通訊社27日專訊》政府統計處公布，今年7月份本港整體出口貨值為3904億元，按年增加13.1%，較6月升10.7%有所加快，並勝市場預估升11%，進口貨值4123億元，按年升9.9%，比市場預測升10.4%為低，但比6月9%的升幅擴大。今年7月份錄得有形貿易逆差218 億元，相等於商品進口貨值的5.3%。



*首七個月出口貨值升12.4%*



今年首七個月的商品整體出口貨值較2023年同期上升12.4%。同時，商品進口貨值上升8%。今年首七個月錄得有形貿易逆差1828億元，相等於商品進口貨值的6.6%。



*政府料香港出口正面表現應可延續*



政府發言人表示，今年7月商品出口貨值繼續錄得雙位數按年增長。輸往內地、美國及歐盟的出口繼續明顯擴張。與此同時，輸往其他主要亞洲市場的出口表現參差。展望未來，如果外部需求維持穩定，香港出口的正面表現應該可以延續，儘管地緣政治緊張局勢和貿易磨擦將會帶來風險。政府會密切留意情況。



*輸往美國升19.7%*



今年7月份，輸往亞洲的整體出口貨值按年上升15.7%。此地區內，輸往部分主要目的地的整體出口貨值錄得升幅，尤其是馬來西亞(升39.2%)、中國內地(內地)(升23%)、越南(升21.7%)、泰國(升20.2%)和菲律賓(升19.2%)。另一方面，輸往印度(跌27.9%)和新加坡(跌16.8%)的整體出口貨值則錄得跌幅。

除亞洲的目的地外，輸往其他地區的部分主要目的地的整體出口貨值錄得升幅，尤其是荷蘭(升78.9%)和美國(升19.7%)。另一方面，輸往英國(跌31%)的整體出口貨值則錄得跌幅。

今年首七個月，輸往部分主要目的地的整體出口貨值錄得按年升幅，尤其是泰國(升30.2%)、越南(升23.2%)、內地(升20%)、美國(升17.1%)和阿拉伯聯合酋長國(升8%)。另一方面，輸往印度(跌8.8%)的整體出口貨值則錄得跌幅。(cl)